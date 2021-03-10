МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в феврале выросли на 1,7% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,4%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Минэнерго США дало прогноз по мировому спросу на нефть на два года

Показатели совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.

По итогам января годовая инфляция в США составляла 1,4%, месячная — 0,3%.

Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в феврале в годовом исчислении составила 1,2%, а в месячном потребительские цены выросли на 0,1%.

Цены на продовольствие в США в феврале в месячном выражении выросли на 0,2%, на энергоносители — на 3,9%. В годовом выражении продукты питания подорожали в отчетном месяце на 3,6%, а энергоносители — на 2,4%.