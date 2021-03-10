МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России сейчас находится на повышенном уровне: в феврале она приблизилась к своему пику, однако уже в апреле начнет замедляться, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". Тем не менее, возвращение темпов рост к таргету в 4% может задержаться до 2022 года, добавляют аналитики. В России ускорилась годовая инфляция

По данным Росстата, годовая инфляция в стране в феврале ускорилась до 5,7% с январских 5,2%. Аналитики Банка России отмечают, что это связано с сохранением повышенных текущих темпов роста цен с поправкой на сезонность, а также эффекта низкой базы февраля прошлого года.

"В феврале годовая инфляция приблизилась к своему локальному пику и к концу апреля снизится вследствие эффекта низкой базы. По нашим оценкам, текущий уровень инфляционного давления с поправкой на действие разовых и временных факторов находится несколько выше 4%", — пишут аналитики, добавляя, что на замедлении годовой инфляции в апреле скажется, в том числе, уменьшение эффекта переноса в цены ослабления рубля.

При этом, как отмечают аналитики ЦБ, локальный максимум годовая инфляция может достичь в середине марта, а в целом опережающие индикаторы роста цен указывают на вероятное сохранение весной повышенных текущих месячных темпов роста цен с поправкой на сезонность вследствие роста издержек предприятий, в том числе связанных с перебоями в логистике.

Авторы документа указывают, что дезинфляционные риски со стороны спроса ослабевают на фоне восстановления доходов. При этом сохраняется влияние на динамику цен со стороны проинфляционных факторов устойчивого характера со стороны предложения, связанных с ростом издержек производителей.

"Увеличилась вероятность того, что к концу года инфляция окажется близко к верхней границе прогноза Банка России 3,7-4,2%, а возврат инфляции к 4,0% произойдет в 2022 году", — добавили они.

Банк России ранее в феврале сообщал, что годовая инфляция в первом-третьем кварталах 2021 года будет превышать целевое значение 4%. По официальному прогнозу регулятора, темпы роста цен в годовом выражении в 2021 году будут находиться в диапазоне 3,7-4,2%, а в дальнейшем — вблизи 4%.

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.