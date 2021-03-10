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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210310/833203781.html
Кабмин прорабатывает вопрос введения демпфера на подсолнечное масло
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Правительство РФ прорабатывает вопрос введения демпфера на подсолнечное масло по аналогии с зерном, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Мы сейчас по... ПРАЙМ, 10.03.2021
демпфер, масло, правительство рф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ прорабатывает вопрос введения демпфера на подсолнечное масло по аналогии с зерном, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Мы сейчас по растительному маслу прорабатываем по поручению председателя вопрос демпфера, по аналогии с тем демпфером, который мы сделали в зерне", — сказал Решетников на совещании президента РФ с членами кабмина.
"Зерновой демпфер" является инструментом регулирования экспорта зерна из России. Он будет состоять из двух частей: гибкой экспортной пошлины, действующей постоянно, и механизма возврата средств, полученных от демпфера, в сельскохозяйственный сектор для его поддержки.