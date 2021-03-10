МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ прорабатывает вопрос введения демпфера на подсолнечное масло по аналогии с зерном, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Правительство скорректирует демпфер в нефтяной сфере

"Мы сейчас по растительному маслу прорабатываем по поручению председателя вопрос демпфера, по аналогии с тем демпфером, который мы сделали в зерне", — сказал Решетников на совещании президента РФ с членами кабмина.

"Зерновой демпфер" является инструментом регулирования экспорта зерна из России. Он будет состоять из двух частей: гибкой экспортной пошлины, действующей постоянно, и механизма возврата средств, полученных от демпфера, в сельскохозяйственный сектор для его поддержки.