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https://1prime.ru/state_regulation/20210310/833204041.html
Путин подписал указ о ранжировании размера выплаты на детей от 3 до 7 лет
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплаты на детей от 3 до 7 лет в зависимости от среднедушевого дохода семьи, соответствующий документ размещен на... ПРАЙМ, 10.03.2021
дети, выплаты, указ, владимир путин, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплаты на детей от 3 до 7 лет в зависимости от среднедушевого дохода семьи, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно нему, выплата может быть назначена в размере 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка по региону. Если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом выплаты в размере 50% от прожиточного минимума ребенка по региону, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то выплата назначается в размере 75% от прожиточного минимума ребенка по региону.
Если же и такого размер выплаты не хватает, чтобы среднедушевой доход семьи был выше величины прожиточного минимума, то размер выплаты составит 100% прожиточного минимума ребенка по региону.
Согласно указу, размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчёту с 1 января года, следующего за годом обращения за этой выплатой, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей.
Согласно указу, выплата в обновленных размерах (75 и 100% прожиточного минимума ребенка по региону) осуществляется с 1 января. Перерасчет производится по заявлению, которое надо подать после 1 апреля 2021 года.