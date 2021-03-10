МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплаты на детей от 3 до 7 лет в зависимости от среднедушевого дохода семьи, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Власти рассказали, сколько детей получили материнский капитал в 2020 году

Согласно нему, выплата может быть назначена в размере 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка по региону. Если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом выплаты в размере 50% от прожиточного минимума ребенка по региону, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то выплата назначается в размере 75% от прожиточного минимума ребенка по региону.

Если же и такого размер выплаты не хватает, чтобы среднедушевой доход семьи был выше величины прожиточного минимума, то размер выплаты составит 100% прожиточного минимума ребенка по региону.

Согласно указу, размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчёту с 1 января года, следующего за годом обращения за этой выплатой, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей.

Согласно указу, выплата в обновленных размерах (75 и 100% прожиточного минимума ребенка по региону) осуществляется с 1 января. Перерасчет производится по заявлению, которое надо подать после 1 апреля 2021 года.