МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России в начале марта будет не сильно выше февральской (5,7%), а со второй половины месяца и в апреле она будет заметно снижаться, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. Эксперт рассказал, как получить прибыль от инфляции в России

По данным Росстата, годовая инфляция в стране в феврале ускорилась до 5,7% с январских 5,2%.

"Учитывая, что база сравнения в начале марта остается сравнительно низкой, вполне возможно, что мы увидим локальный формально чуть более высокий замер — может быть, будет отличаться (текущая инфляция от показателя февраля — ред.) сотыми или одной десятой — не принципиально выше. Начиная со второй половины марта и дальше в апреле мы видим, что за счет исчерпания эффекта базы годовая инфляция будет заметно снижаться", — сказал он, выступая на организованной РЭШ онлайн-встрече.