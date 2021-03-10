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Центробанк ждет замедления годовой инфляции со второй половины марта
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Годовая инфляция в России в начале марта будет не сильно выше февральской (5,7%), а со второй половины месяца и в апреле она будет заметно снижаться, заявил зампред ЦБ РФ Алексей... ПРАЙМ, 10.03.2021
инфляция, цб рф, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России в начале марта будет не сильно выше февральской (5,7%), а со второй половины месяца и в апреле она будет заметно снижаться, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.
По данным Росстата, годовая инфляция в стране в феврале ускорилась до 5,7% с январских 5,2%.
"Учитывая, что база сравнения в начале марта остается сравнительно низкой, вполне возможно, что мы увидим локальный формально чуть более высокий замер — может быть, будет отличаться (текущая инфляция от показателя февраля — ред.) сотыми или одной десятой — не принципиально выше. Начиная со второй половины марта и дальше в апреле мы видим, что за счет исчерпания эффекта базы годовая инфляция будет заметно снижаться", — сказал он, выступая на организованной РЭШ онлайн-встрече.