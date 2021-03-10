МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в феврале вырос почти в два раза к январю, до 310,922 миллиарда долларов, следует из отчета министерства финансов страны. Минэнерго США дало прогноз по мировому спросу на нефть на два года

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 265 миллиардов долларов.

Годом ранее в феврале в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 235,278 миллиарда долларов.

В том числе, согласно отчету министерства, государственные расходы в США в феврале 2021 года выросли на 32% в годовом выражении и составили 559,236 миллиарда долларов, доходы выросли также на 32%, до 248,314 миллиарда долларов.