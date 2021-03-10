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Дефицит бюджета США в феврале подскочил почти в два раза
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Дефицит бюджета США в феврале вырос почти в два раза к январю, до 310,922 миллиарда долларов, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные порталом... ПРАЙМ, 10.03.2021
бюджет, дефицит, сша, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в феврале вырос почти в два раза к январю, до 310,922 миллиарда долларов, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 265 миллиардов долларов.
Годом ранее в феврале в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 235,278 миллиарда долларов.
В том числе, согласно отчету министерства, государственные расходы в США в феврале 2021 года выросли на 32% в годовом выражении и составили 559,236 миллиарда долларов, доходы выросли также на 32%, до 248,314 миллиарда долларов.