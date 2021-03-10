ВАШИНГТОН, 10 мар — ПРАЙМ. Палата представителей приняла и отправила на подпись президенту США Джо Байдену уточненный вариант пакета поддержки на 1,9 триллиона долларов, свидетельствуют результаты голосования. Дефицит бюджета США в феврале подскочил почти в два раза

Ранее палата уже поддержала этот законопроект, теперь она проголосовала за новую версию с учетом поправок в сенате. Ожидается, что Байден подпишет законопроект в ближайшее время.

Законопроект предполагает, в частности прямые выплаты в 1,4 тысячи долларов большинству налогоплательщиков США. Законопроект поддержали 220 депутатов, 211 были против.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила на брифинге, что Байден подпишет одобренный палатой представителей документ в пятницу после обеда.

Прямую поддержку получат те налогоплательщики, которые зарабатывают до 75 тысяч долларов в год, а таких в США около трех четвертей от общего числа. Расширены налоговые вычеты по содержанию детей. Федеральная доплата по безработице составит 300 долларов в неделю до августа в дополнение к пособию, которое выплачивают штаты. Кроме того, в законопроекте предусмотрено 130 миллиардов долларов на помощь школам по преодолению пандемии коронавируса, еще 40 миллиардов долларов должны пойти колледжам и университетам.

Местные власти на уровне штатов и округов получат 350 миллиардов долларов поддержки. Эта мера пользуется поддержкой на местном уровне из-за сокращения налоговой базы в условиях кризиса. Кроме того, выделяется 15 миллиардов долларов на поддержку авиакомпаний, 25 миллиардов долларов — на поддержку ресторанов.

Еще почти 50 миллиардов долларов выделено на расширение тестирования на COVID-19.