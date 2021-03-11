ВАШИНГТОН, 11 мар — ПРАЙМ. Россия готова была помочь замерзавшим Техасу, Оклахоме и Луизиане, но США отказались, заявили об отсутствии необходимости в дополнительных ресурсах, но и об интересе в изучении российского опыта строительства устойчивой к холодам инфраструктуры, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров. Подсчитан многомиллиардный ущерб от морозов в Техасе

"Руководствуясь гуманитарными соображениями, мы запросили власти наиболее пострадавших штатов — Техаса, Оклахомы и Луизианы — не планируют ли они обращаться за помощью к зарубежным государствам, отметив, что в случае поступления такого официального обращения российская сторона оперативно готова была бы его изучить", — сказал Захаров.

По его словам, "партнеры сообщили, что в дополнительных ресурсах не нуждаются, но крайне заинтересованы в изучении российского опыта строительства инфраструктуры, адаптированной к низким температурам".

Снежная буря ударила по нескольким американским штатам более трех недель назад, но Техас из них пострадал наиболее сильно. Холодный арктический циклон вызвал массовые отключения электроэнергии и перебои с едой и водой для миллионов жителей штата.

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