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Генкосул рассказал, как Россия была готова помочь замерзавшим штатам США
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Россия готова была помочь замерзавшим Техасу, Оклахоме и Луизиане, но США отказались, заявили об отсутствии необходимости в дополнительных ресурсах, но и об интересе в изучении... ПРАЙМ, 11.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 11 мар — ПРАЙМ. Россия готова была помочь замерзавшим Техасу, Оклахоме и Луизиане, но США отказались, заявили об отсутствии необходимости в дополнительных ресурсах, но и об интересе в изучении российского опыта строительства устойчивой к холодам инфраструктуры, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.
"Руководствуясь гуманитарными соображениями, мы запросили власти наиболее пострадавших штатов — Техаса, Оклахомы и Луизианы — не планируют ли они обращаться за помощью к зарубежным государствам, отметив, что в случае поступления такого официального обращения российская сторона оперативно готова была бы его изучить", — сказал Захаров.
По его словам, "партнеры сообщили, что в дополнительных ресурсах не нуждаются, но крайне заинтересованы в изучении российского опыта строительства инфраструктуры, адаптированной к низким температурам".
Снежная буря ударила по нескольким американским штатам более трех недель назад, но Техас из них пострадал наиболее сильно. Холодный арктический циклон вызвал массовые отключения электроэнергии и перебои с едой и водой для миллионов жителей штата.
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