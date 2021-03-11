2021-03-11T07:14:51+03:00
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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210311/833205816.html
Володин заявил, что РФ последовательно уходит от зависимости от доллара
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Россия постепенно уходит от зависимости от доллара, наращивая переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами, в том числе в рамках... ПРАЙМ, 11.03.2021
доллар, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Россия постепенно уходит от зависимости от доллара, наращивая переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами, в том числе в рамках ЕАЭС, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Россия последовательно уходит от зависимости от доллара. Например, в рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией", — сказал Володин.
Спикер палаты также напомнил, что в конце февраля Россия поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния, включив в нее японскую йену и китайский юань с долями 5% и 15% соответственно. При этом, подчеркнул он, доля долларов США и евро была снижена с 45% до 35%, доля фунта стерлингов осталась на уровне 10%.
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