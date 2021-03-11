МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса во многом стала причиной роста покупок онлайн: дополнительные траты россиян в сети в это время составили порядка 1 триллиона рублей, сообщают аналитики "СберИндекса". Сбербанк временно снизил ставку по потребительским кредитам

"Дополнительные расходы, перешедшие в интернет, составили 3% от всего спроса домохозяйств. С апреля по декабрь 2020 года это добавило к онлайн-рынку порядка 1 триллиона рублей", — говорится в исследовании.

В целом за время пандемии доля трат, совершенных в России онлайн, выросла до 11,8% от общего объема. По данным аналитиков, это соответствует почти пятой части (19,5%) безналичного оборота в стране. В феврале 2021 года доля трат в интернете оказалась на тех же уровнях, что и во время самоизоляции.

Главный вывод, к которому пришли эксперты, исследуя расходы россиян в пандемию, — наши сограждане, и прежде совершавшие покупки в интернете, еще сильнее полюбили онлайн-шопинг, а любители традиционных походов по магазинам вернулись в них, как только ограничения были смягчены.

Доля таких "консерваторов" устойчива во всех категориях трат, которые рассмотрели аналитики "СберИндекса" (онлайн- и офлайн-кинотеатры, рестораны и доставка еды, расходы на одежду, бытовую технику и электронику).

При этом формируется группа потребителей, готовых покупать одежду, бытовую технику и электронику только онлайн, на них пришлось 3,8% всех безналичных трат в этой категории в январе-феврале 2021 года.

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