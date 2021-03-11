МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Российские экспортеры завершат 2021 год с хорошими финансовыми результатами, нужно инвестировать эти средства в развитие экономики РФ, заявил президент России Владимир Путин. Путин пообещал, что желающих отдыхать за границей не будут удерживать

"С учетом восстановления глобальных рынков и положительных тенденций в российской экономике, можно прогнозировать, что отечественные компании, прежде всего в экспортно-ориентированных секторах, завершат наступающий год с хорошим финансовым результатом", — сказал он на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

"Чего вам искренне, от всей души желаем. Мы будем всяческим образом помогать. Но это значит, будет сформирован солидный инвестиционный ресурс. Важно, чтобы этот ресурс сработал на развитие России, на развитие экономики страны, на создание новых производств и современных рабочих мест, на усиление позиции российских производителей на внутреннем, да и на внешних рынках", — добавил Путин.

По его словам, в приоритете должны быть проекты, которые помогут достичь национальных целей развития.

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