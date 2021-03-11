МИНСК, 11 мар — ПРАЙМ. Первый заместитель министра промышленности Белоруссии Сергей Гунько заявил, что потери промышленности республики из-за пандемии коронавируса превысили миллиард долларов.

"По нашим оценкам, потери промышленности Беларуси от ковидной ситуации 2020 года составили чуть более 1 миллиарда долларов из-за проблем, связанных с введением ограничений на перемещение товаров и срывом контрактов", — приводит слова Гунько в четверг агентство Белта. Белоруссия начала поставку нефтепродуктов в российские порты

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. Ряд стран из-за пандемии принимали ограничительные меры на передвижение граждан и транспорта.

В феврале этого года глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19 рядом государств, и усиление протекционизма в мировой торговле, смогла сохранить плотное присутствие на внешних рынках и в прошлом году экспортировала свою продукцию в 176 стран.

По итогам 2020 года объем промышленного производства в Белоруссии, согласно официальным данным, сократился в сопоставимых ценах на 0,7% по сравнению с 2019 годом.

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