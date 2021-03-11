МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ готов к тонким настройкам механизма регулирования для стимулирования инвестиций, но без рисков для банковской системы, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Мы готовы к тонкой настройке банковского регулирования, которая учитывает необходимость роста инвестиций", — сказала она, выступая на совещании у президента РФ Владимира Путина о мерах по повышению инвестиционной активности. Набиуллина объяснила интерес россиян к инвестициям

Например, сейчас совместно с Минэкономразвития обсуждается возможность установления льготного периода продолжительностью в пять лет вместо двух лет, в течение которых кредитная организация может не формировать резервы на возможные потери по кредитам, предоставленным на реализацию инвестиционных проектов в рамках СЗПК, ГКЧП или концессий, отметила глава регулятора. При этом важно обращать внимание на риски для банковской системы, подчеркнула она.

"Но мы, конечно, считаем, было бы неправильно отказаться от главного принципа регулирования банковского – оно должно быть основано на оценке реальных рисков", — заключила Набиуллина.

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