МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной налоговой службе в течение года мониторить ситуацию с прибылью и инвестиционной активностью крупного российского бизнеса.
"Поручаю Федеральной налоговой службе в течение года вести детальный мониторинг прибыли и инвестиционной активности крупнейших отечественных групп и компаний. И ежеквартально докладывать, что происходит с выросшими доходами от внешней конъюнктуры, как эти средства конвертируются в новые инвестиционные, инфраструктурные, социальные или экологические проекты", — сказал он на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.
Президент отметил, что российским компаниям нужно использовать благоприятные возможности, которые складываются для них на глобальных рынках, чтобы запускать значимые для России проекты.
Помимо этого, Путин заявил, что руководители компаний и акционеры могут направлять свои ресурсы, куда хотят, "но лучше в дом", на развитие бизнеса внутри России.
"Конечно, руководители компаний, акционеры сами должны принимать решения, связанные с инвестиционной активностью и с инвестиционными планами, но вот имея в виду, что мы работаем в условиях большой неопределенности и большого количества факторов неопределенности, вы сами решаете, но лучше в дом, здесь спокойнее и надежнее", — сказал Путин на совещании по вопросам инвестиционной активности.
"Задача правительства – создать такие условия, при которых эффективнее было бы направлять эти ресурсы имеющиеся и те ресурсы, которые могут появиться в связи с конъюнктурами на мировом рынке, направить эти средства не на выплату дивидендов и не на то, чтобы распределить их где-то там законным образом, понимаю, но где-то там в тихие гавани, ну, сегодня тихих, завтра что будет, мы не знаем, имея в виду эти факторы неопределённости, направить их на развитие собственных бизнесов или новых бизнесов внутри Российской Федерации", — подчеркнул президент.
Власти РФ, по его словам, со своей стороны будут делать все для того, чтобы условия для этого были стабильными, надежными и чтобы все инструменты, о которых говорили участники совещания, "чтобы они самым эффективным образом работали".
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