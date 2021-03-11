МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной налоговой службе в течение года мониторить ситуацию с прибылью и инвестиционной активностью крупного российского бизнеса.

"Поручаю Федеральной налоговой службе в течение года вести детальный мониторинг прибыли и инвестиционной активности крупнейших отечественных групп и компаний. И ежеквартально докладывать, что происходит с выросшими доходами от внешней конъюнктуры, как эти средства конвертируются в новые инвестиционные, инфраструктурные, социальные или экологические проекты", — сказал он на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. Путин призвал экспортеров инвестировать в экономику

Президент отметил, что российским компаниям нужно использовать благоприятные возможности, которые складываются для них на глобальных рынках, чтобы запускать значимые для России проекты.

Помимо этого, Путин заявил, что руководители компаний и акционеры могут направлять свои ресурсы, куда хотят, "но лучше в дом", на развитие бизнеса внутри России.

"Конечно, руководители компаний, акционеры сами должны принимать решения, связанные с инвестиционной активностью и с инвестиционными планами, но вот имея в виду, что мы работаем в условиях большой неопределенности и большого количества факторов неопределенности, вы сами решаете, но лучше в дом, здесь спокойнее и надежнее", — сказал Путин на совещании по вопросам инвестиционной активности. Путин назвал 2020 год худшим для экономики со времен Второй мировой

"Задача правительства – создать такие условия, при которых эффективнее было бы направлять эти ресурсы имеющиеся и те ресурсы, которые могут появиться в связи с конъюнктурами на мировом рынке, направить эти средства не на выплату дивидендов и не на то, чтобы распределить их где-то там законным образом, понимаю, но где-то там в тихие гавани, ну, сегодня тихих, завтра что будет, мы не знаем, имея в виду эти факторы неопределённости, направить их на развитие собственных бизнесов или новых бизнесов внутри Российской Федерации", — подчеркнул президент.

Власти РФ, по его словам, со своей стороны будут делать все для того, чтобы условия для этого были стабильными, надежными и чтобы все инструменты, о которых говорили участники совещания, "чтобы они самым эффективным образом работали".

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