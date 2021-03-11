МОСКВА 11 мар — ПРАЙМ. Минтранс РФ актуализирует перечень транспортных проектов с предложениями о финансировании из средств ФНБ с учетом поручений президента России Владимира Путина, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Глава Минфина объяснил, в какие проекты нужно вкладывать ФНБ

Ранее в четверг Путин сообщил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) при сохранении текущей цены на нефть будет ежемесячно пополняться на 180-200 миллиардов рублей. По его словам, эти деньги нужно направлять на финансирование инвестиционных проектов в России. Президент попросил правительство в течение месяца представить конкретные предложения по инвестированию средств ФНБ, в том числе в инфраструктурные проекты.

"Перечень таких проектов в Минтрансе есть. В настоящее время он актуализируется с учетом поручения президента России", — сообщили в Минтрансе в четверг.

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