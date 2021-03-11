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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210311/833216776.html
МВФ оценил эффект от стимулирования экономики США
Экономика
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Международный валютный фонд считает, что стимулирование экономики с помощью почти двухтриллионного пакета помощи поднимет ВВП США на 5-6% за три года, сообщил журналистам... ПРАЙМ, 11.03.2021
мвф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 11 мар — ПРАЙМ. Международный валютный фонд считает, что стимулирование экономики с помощью почти двухтриллионного пакета помощи поднимет ВВП США на 5-6% за три года, сообщил журналистам представитель МВФ Джерри Райс.
"Мы видим, возможно, значительное влияние на глобальный рост", — добавил он. По словам Райса, выгоды для других стран наступят из-за возможности продавать больше своих продуктов американцам в связи с ростом платежеспособного спроса в США.
Райс оговорился, что речь идет о предварительных оценках фонда.
Конгресс США принял пакет поддержки экономики на 1,9 триллиона долларов, президент Джо Байден готовится подписать его в пятницу.
Ранее директор МВФ оценила положение женщин в экономике