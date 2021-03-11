ВАШИНГТОН, 11 мар — ПРАЙМ. Международный валютный фонд считает, что стимулирование экономики с помощью почти двухтриллионного пакета помощи поднимет ВВП США на 5-6% за три года, сообщил журналистам представитель МВФ Джерри Райс. Украинский эксперт обвинил МВФ в желании "содрать кожу" с жителей страны

"Мы видим, возможно, значительное влияние на глобальный рост", — добавил он. По словам Райса, выгоды для других стран наступят из-за возможности продавать больше своих продуктов американцам в связи с ростом платежеспособного спроса в США.

Райс оговорился, что речь идет о предварительных оценках фонда.

Конгресс США принял пакет поддержки экономики на 1,9 триллиона долларов, президент Джо Байден готовится подписать его в пятницу.

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