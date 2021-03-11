С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар — ПРАЙМ. Продление программы льготной ипотеки позволит повысить доступность жилья в Петербурге и поможет поддержать строительную отрасль после кризисных явлений из-за пандемии коронавируса, заявили РИА Новости в пресс-службе городского комитета по строительству. Региональные застройщики просят продлить льготную ипотеку

"Считаю, что продление программы позволит повысить доступность жилья для граждан, а также позитивно скажется на строительной отрасли в целом", — сообщил заместитель председателя комитета по строительству Евгений Барановский, говоря о возможности продления льготной ипотеки в Санкт-Петербурге.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою совместно с ЦБ РФ до 15 апреля подготовить предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ.

При этом глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что антикризисную программу льготной ипотеки на новостройки можно было бы продлить без негативных эффектов в 24 регионах.

По словам Барановского, серьезным испытанием для обеспечения жизнедеятельности Петербурга и строительной отрасли в частности стало распространение COVID и введение ограничительных мер в марте 2020 года.

"В период действия ограничительных мер уровень продаж жилых помещений по отрасли в целом снижался до 50% к показателям февраля 2020 года. Однако благодаря приятым мерам поддержки строительной отрасли, основной из которых является льготное ипотечное кредитование по ставке не выше 6,5%, с конца мая 2020 начался рост продаж", — отметил Барановский.

По словам зампредседателя комитета, реализация программы льготной ипотеки не только поддержала строительную отрасль, но и стала возможностью для решения жилищных проблем граждан.

Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5%.

Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. При этом ЦБ выступил в феврале за сворачивание программы с возможностью ее сохранения в отдельных регионах.

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