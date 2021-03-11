МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Мониторинг цен позволит правительству России взаимодействовать с бизнесом, чтобы не допустить влияния роста мировых цен на продовольствие на внутренний рынок, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге с журналистами. В Минэкономики заявили о контроле за ценами на продукты

"Система мониторинга нам нужна для того, чтобы экономическими механизмами, экономическими мерами заранее предсказуемо взаимодействовать с бизнесом, принимать эти решения с тем, чтобы внешняя инфляция, а у нас основная проблема – это импортированная инфляция, инфляция мировых цен, особенно на продовольствие,.. не перешла на внутренний рынок и не ударила по доходам населения", — сказал он.

Он подчеркнул, что экономические механизмы, в отличие от административных, требуют определенного времени для проработки, внедрения, для того чтобы они заработали.

"Поэтому очень важно мониторить ситуацию и видеть процессы, что называется, в зародыше, чтобы вовремя принимать меры", — указал министр.

Решетников также пояснил, что экономические механизмы, как правило, являются комплексными, то есть требуют принятия одновременных решений: выделения субсидий, дотаций, таможенно-тарифной политики, принятия решений по экспортным или импортным пошлинам, по квотам, возможно, налоговых инструментов.

"Они сложные, поэтому требуется участие всех органов власти. Порядок мониторинга закрепляет как раз ответственность за определенные группы социально значимых товаров за конкретными федеральными органами власти, чтобы они вовремя вырабатывали меры, чтобы заранее осуществлять регулирование", — заявил министр.

Он уточнил, что при этом используется широкий спектр информации: от ККТ, ФАС, различная статистика. Анализ влияния мер на текущую ситуацию происходит еженедельно при участии всех ведомств, отметил Решетников.

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