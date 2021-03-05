МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Меры правительства РФ по сдерживанию цен на продовольствие способствовали улучшению ситуации, несмотря на их продолжающийся рост на мировых рынках, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции". Минэкономразвития оценило последствия европейского углеродного налога

Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.

Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом с 9 января повышена ее ставка для подсолнечника) и отмена пошлины на ввоз в РФ тростникового сахара.

С 15 февраля до 30 июня 2021 года введена квота на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы, также с 15 февраля — экспортная пошлина для пшеницы.

Для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов предусмотрены меры господдержки. Наконец, планка колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, снижена до 10% с 30%.

"Реализация принятых правительством РФ мер, направленных на сдерживание роста цен, способствовала улучшению ценовой ситуации, несмотря на продолжающийся рост мировых цен", — говорится в документе.

Авторы обзора отмечают, что в феврале мировые цены на сахар увеличились на 6,4% в месячном выражении (после 8,1% в январе), на масла – на 6,2% месяц к месяцу (после 5,8% в январе), на зерновые – на 1,2% месяц к месяцу (с 7,1% в январе в месячном выражении).

При этом в России внутренние цены на сахар в феврале снизились на 0,8% в месячном выражении после снижения на 1,6% в январе.

"Замедлился рост цен на муку (до 0,4% месяц к месяцу с 1,4% месяц к месяцу в январе). Рост цен на подсолнечное масло сохраняется на умеренном уровне (0,2% в месячном выражении после роста на 0,1% месяцем ранее)", — следует из обзора министерства.

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