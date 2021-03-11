МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Текущий курс рубля не соответствует фундаментально обоснованному значению, в нем заложены риски и опасения инвесторов, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников. Решетников рассказал, кто пострадает от антироссийских санкций

"Что касается курса и всех прочих вопросов, мне кажется, что в текущий уровень курса все страхи уже заложены. Фундаментальный уровень курса он все-таки несколько иной, поэтому то, что сейчас есть, мы видим, сопоставляя нынешнюю цену нефти и нынешний курс, понимаем прекрасно, что неравновесная ситуация. Мы исходим из того, что это как раз в основном психологические факторы, опасения, риски", — сказал министр.

Рубль в последние дни укрепляется к основным резервным валютам, после того, как угроза санкций отошла на второй план. Сейчас поддержка рублю приходит от стоимости нефти, обновляющей максимумы с января 2020 года.

В итоге доллар снижается против рубля и приближается к минимуму текущего года — в районе ключевой отметки 73 рубля. Евро торгуется на минимумах с сентября прошлого года — около 87,6 рубля.

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