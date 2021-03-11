МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предлагает временно зафиксировать цены на такие виды минеральных удобрений, как аммиачная селитра, карбамид, азофоска и аммофос, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. В России изменились цены на ряд продуктов

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в четверг заявил, что министерство предлагает зафиксировать цены на основные виды минеральных удобрений в России как минимум на два-три месяца, на время весенних посевных работ. В качестве ценовой базы обсуждалось использование средней стоимости удобрения за 2019 год плюс прогнозируемый уровень инфляции на 2021 год.

"В целях повышения прозрачности ценообразования, оперативности и достоверности мониторинга, а также системной защиты внутреннего рынка Минсельхозом России подготовлен ряд предложений. В частности, зафиксировать стоимость основных видов минеральных удобрений — аммиачная селитра, карбамид, азофоска, аммофос, как минимум на ближайшие 2-3 месяца для штатного проведения посевной", — сказали в Минсельхозе.

Министерство также предлагает включить минеральные удобрения в перечень товаров, по которым на биржу предоставляется информация по договорам, заключенным вне организованных торгов.

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