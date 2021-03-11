КИЕВ, 11 мар — ПРАЙМ. Возможная национализация авиастроительного предприятия "Мотор Сич" подорвет любое доверие инвесторов к Украине, прокомментировал РИА Новости директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Совет национальной безопасности и обороны Украины в четверг принял решение о возвращении в государственную собственность авиастроительного предприятия "Мотор Сич". Решение СНБО должен ввести в действие своим указом президент. На Украине могут национализировать компанию "Донецкоблгаз"

"В целом такая практика национализации, она безусловно подрывает любое доверие инвесторов к Украине", — сказал Бортник.

Вместе с тем он напомнил, что окончательное решение о национализации "Мотор Сич" еще не принято, а решение СНБО носит рекомендательный характер. По словам эксперта, национализировать такое предприятие можно только по решению суда или решением правительства. При этом он не исключает, что китайские инвесторы будут подавать в международные суды на украинское правительство за такое решение.

"Скорее всего власть пытается найти соломоново решение и "пропетлять" между интересами Китая и США, потому что мы понимаем, что китайский инвестор уже вложил деньги, купил акции, а американские партнеры (Украины – ред.) выступают против передачи контроля (над "Мотор Сич" — ред.) китайским инвесторам", — сказал Бортник.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение СНБО о введении на три года санкций против акционеров компании "Мотор Сич". В частности, санкции коснулись четырех китайских компаний и одного гражданина КНР.

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя введение Киевом санкций, заявил, что Китай надеется на обеспечение Украиной законных интересов и прав китайских компаний. Китайская компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, которая является акционером "Мотор Сич", считает санкции необоснованными.

Ранее украинские СМИ сообщили, что группа компаний DCH будет развивать "Мотор Сич" совместно с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings. Также Beijing Xinwei Technology Group сообщила, что ее дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH 4 августа 2020 года совместно подали заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций "Мотор Сич".

Украинский суд ранее наложил повторный арест на акции предприятия. В августе 2020 года Антимонопольный комитет Украины отказался рассматривать заявку бизнес-группы DCH на покупку акций "Мотор Сич". Президент Украины поручил премьер-министру Денису Шмыгалю принять меры по защите экономических интересов страны и оценить влияние на них продажи акций стратегических предприятий, в частности, "Мотор Сич".

"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Продукция "Мотор Сич" эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.

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