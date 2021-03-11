МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Российские производители удобрений считают достаточными уже принятые меры для обеспечения доступности продукции: внутренние цены на удобрения на 20-30% ниже экспортных и по-прежнему ниже, чем в 2015 году, сообщили РИА Новости в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). Стоимость удобрений продолжает расти в ряде регионов

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в четверг сообщил, что министерство предлагает зафиксировать цены на основные виды минеральных удобрений в России минимум на два-три месяца.

Ведомство предлагает заморозить цены на аммиачную селитру, карбамид, азофоску и аммофос. В качестве ценовой базы использоваться средняя стоимость удобрения за 2019 год плюс прогнозируемый уровень инфляции на 2021 год.

"В РАПУ считают существующий комплекс мер по обеспечению доступности минеральных удобрений достаточным", — сообщили в ассоциации, комментируя данное предложение. Объединение напоминает: в России для минеральных удобрений применяется методика ценообразования Федеральной антимонопольной службы (ФАС), а производители реализуют меры по сдерживанию цен в условиях резких изменений макроэкономической ситуации.

"Методика ФАС и комплекс мер по сдерживанию роста цен обеспечивают цены для российских сельхозтоваропроизводителей ниже, чем у их конкурентов за рубежом. Разница между экспортной ценой и ценой на внутреннем рынке достигает 20-30%. Это позволяет российским экспортерам сельхозпродукции эффективно работать на глобальных рынках продовольствия", — отметили в РАПУ.

Ассоциация также указывает, что в 2019-2020 годах произошло падение цен на ключевые виды минеральных удобрений на 40%, и сегодня в России наблюдается восстановительный тренд.

"При этом, цены на минеральные удобрения по-прежнему ниже, чем в 2015 году. Об этом свидетельствуют данные Росстата", — добавили в объединении.

По данным Минсельхоза РФ, которые привели в РАПУ, по состоянию на 8 марта в текущем сезоне аграрии уже аккумулировали под весенние полевые работы 1,7 миллиона тонн минеральных удобрений в действующем веществе, что на 22% больше, чем в прошлом сезоне. Приобретение удобрений с начала года по 8 марта увеличилось на 15,8% — до 1,4 миллиона тонн удобрений в действующем веществе.

"В начале февраля Минсельхоз пересчитал потребность в минеральных удобрениях на этот год в сторону увеличения, повысив ее с 3,8 миллиона до 4,5 миллиона тонн в действующем веществе. Таким образом, на 8 марта 2021 обеспечено почти 40% от увеличенной годовой потребности в минеральных удобрениях. Весь объем продукции, законтрактованный заблаговременно, уже доставлен в регионы. Поставки продолжаются согласно графику, дефицита минеральных удобрений нет и не предвидится", — подчеркнули в ассоциации.

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