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2021
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Харрис обсудила с директором ВТО реформу организации
Экономика
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Вице-президент США Камала Харрис и гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала обсудили реформу организации, сообщил Белый дом. "Они обсудили... ПРАЙМ, 12.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 12 мар — ПРАЙМ. Вице-президент США Камала Харрис и гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала обсудили реформу организации, сообщил Белый дом.
"Они обсудили необходимость реформ в ВТО, чтобы максимально увеличить ее эффективность на будущее", — говорится в сообщении.
Также Харрис и Оконджо-Ивеала условились сотрудничать по коронавирусу и изменениям климата, а также по другим вопросам.
Бывший президент США Дональд Трамп резко критиковал ВТО и грозил выходом США из этой организации.
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