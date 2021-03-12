ВАШИНГТОН, 12 мар — ПРАЙМ. Вице-президент США Камала Харрис и гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала обсудили реформу организации, сообщил Белый дом. Европа предложила Байдену новое экономическое партнерство

"Они обсудили необходимость реформ в ВТО, чтобы максимально увеличить ее эффективность на будущее", — говорится в сообщении.

Также Харрис и Оконджо-Ивеала условились сотрудничать по коронавирусу и изменениям климата, а также по другим вопросам.

Бывший президент США Дональд Трамп резко критиковал ВТО и грозил выходом США из этой организации.

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