МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. У России будет преимущество над странами — членами НАТО, если разразится крупномасштабный конфликт на севере Европы. К такому выводу, как передает телерадиокомпания SVT, пришли авторы доклада государственного Шведского агентства оборонных исследований (FOI), в котором приводится системный анализ соотношения сил между Россией и Западом. В Пентагоне вновь назвали Россию угрозой для США и их союзников в Европе

Аналитики указали на ряд ключевых недостатков, которые способны оказать существенное влияние в случае масштабного противостояния между Североатлантическим альянсом и Россией. В числе таких факторов они назвали малое количество проводимых учений, разнящиеся боевые возможности вооруженных сил членов НАТО, а также рассредоточение подразделений альянса.

Эксперты провели военную игру с целью оценки баланса сил НАТО и его союзников по отношению к России. В частности, они смоделировали нападение России на страны Балтии через территорию Белоруссию без применения ядерного оружия. По итогам они сделали вывод, что в этом случае у Москвы имеются "неплохие шансы на успех".

В документе отмечается также, что наращивание натовских сил не приведет к нужному эффекту, а вместо этого альянсу следует научиться действовать более оперативно.

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