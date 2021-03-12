МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Минтруд разрабатывает и представит в ближайшее время новые критерии назначения пособий на детей от трех до семи лет малообеспеченным семьям. Об этом пишут "Известия". Экономист рассказал, какие новые пособия могут появиться в России

Согласно предлагаемым правилам, величина выплаты на ребенка сможет доходить до 11 тысяч рублей в месяц. Предполагается, что изменения начнут действовать с 1 апреля этого года.

Новые правила предусматривают более гибкий и адресный подход при определении степени нуждаемости. Действительно малообеспеченным семьям средств прибавят, а гражданам, которые претендуют на пособия, владея большим количеством имущества и сбережений, в выплатах откажут.

В этом году пособия малообеспеченным семьям на детей в возрасте от трех до семи лет можно будет получать в размере 50%, 75% и 100% прожиточного минимума на ребенка. Соответствующий указ 10 марта подписал президент Владимир Путин. Размер пособий будет зависеть от доходов семьи. Если они составляют 50% прожиточного минимума (5,5 тысячи рублей), то есть их недостаточно, чтобы выбраться из бедности, то пособие назначат в повышенном размере — 75% от детского минимума, порядка 8,5 тысячи рублей. Если и этого недостаточно, чтобы доходы семьи повысились до прожиточного минимума, то пособие будет равно прожиточному минимуму ребенка — это в среднем 11,3 тысячи рублей.

Из проекта следует, что выплаты по 10 тысяч рублей родителям, ухаживающим за детьми с инвалидностью, не будут учитывать в доходах семьи. Также при расчете нуждаемости будут учитываться дети-студенты. В настоящее время при назначении мер поддержки молодые люди не включаются в состав семьи, а доход родителей делится только на несовершеннолетних детей.

Пособие также можно будет получать и на опекаемых детей, которые сейчас считаются находящимися на государственном обеспечении. Такое нововведение Минтруд уже подтверждал официально.

Также ведомство предлагает учитывать имущество и сбережения семей при расчете обеспеченности. Малообеспеченные лица, получающие пособие, могут иметь одновременно квартиру, дачу, дом, земельный участок, машину, гараж, мотоцикл, катер и трактор.

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