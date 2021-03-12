Минтруд подготовил новые критерии назначения пособий на дошкольников
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Минтруд разрабатывает и представит в ближайшее время новые критерии назначения пособий на детей от трех до семи лет малообеспеченным семьям. Об этом пишут "Известия".
Согласно предлагаемым правилам, величина выплаты на ребенка сможет доходить до 11 тысяч рублей в месяц. Предполагается, что изменения начнут действовать с 1 апреля этого года.
Новые правила предусматривают более гибкий и адресный подход при определении степени нуждаемости. Действительно малообеспеченным семьям средств прибавят, а гражданам, которые претендуют на пособия, владея большим количеством имущества и сбережений, в выплатах откажут.
В этом году пособия малообеспеченным семьям на детей в возрасте от трех до семи лет можно будет получать в размере 50%, 75% и 100% прожиточного минимума на ребенка. Соответствующий указ 10 марта подписал президент Владимир Путин. Размер пособий будет зависеть от доходов семьи. Если они составляют 50% прожиточного минимума (5,5 тысячи рублей), то есть их недостаточно, чтобы выбраться из бедности, то пособие назначат в повышенном размере — 75% от детского минимума, порядка 8,5 тысячи рублей. Если и этого недостаточно, чтобы доходы семьи повысились до прожиточного минимума, то пособие будет равно прожиточному минимуму ребенка — это в среднем 11,3 тысячи рублей.
Из проекта следует, что выплаты по 10 тысяч рублей родителям, ухаживающим за детьми с инвалидностью, не будут учитывать в доходах семьи. Также при расчете нуждаемости будут учитываться дети-студенты. В настоящее время при назначении мер поддержки молодые люди не включаются в состав семьи, а доход родителей делится только на несовершеннолетних детей.
Пособие также можно будет получать и на опекаемых детей, которые сейчас считаются находящимися на государственном обеспечении. Такое нововведение Минтруд уже подтверждал официально.
Также ведомство предлагает учитывать имущество и сбережения семей при расчете обеспеченности. Малообеспеченные лица, получающие пособие, могут иметь одновременно квартиру, дачу, дом, земельный участок, машину, гараж, мотоцикл, катер и трактор.
Читайте также:
https://1prime.ru/state_regulation/20210312/833218989.html