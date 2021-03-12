2021-03-12T07:03:56+03:00
2021-03-12T07:03:56+03:00
2021-03-12T07:03:56+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210312/833219016.html
Опрос показал, сколько россиян готовы сменить место работы
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Более половины россиян (63%) готовы сменить место работы, передает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса "Работа.ру". Чаще других специалистов желают уволиться... ПРАЙМ, 12.03.2021
работа, новости, экономика, макроэкономика
https://1prime.ru/images/83229/77/832297731.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83229/77/832297731.jpg
https://1prime.ru/images/83229/77/832297728.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83229/77/832297728.jpg
https://1prime.ru/images/83229/77/832297725.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83229/77/832297725.jpg
https://1prime.ru/society/20210310/833196618.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Более половины россиян (63%) готовы сменить место работы, передает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса "Работа.ру".
Чаще других специалистов желают уволиться представители сферы охраны (69%) и работники в области торговли (68%). Столько же сотрудников сферы транспорта (68%) готовы сменить текущее место работы.
В строительстве недовольны своей работой 64%. Сменить место работы или профессию также готовы по 62% респондентов из ресторанного бизнеса и промпроизводства.
В финансовой сфере текущая должность не устраивает 57%. Среди медработников в желание поменять место работы признались 55%. В сфере образования о готовности уволиться заявили 53% участников, а в области маркетинга и рекламы — 52%.
Наименьшая доля (50%) специалистов, готовых сменить работу, наблюдается в IT-направлении.
В исследовании всего приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.
Читайте также:
Большинство россиян не хотят видеть своим руководителем женщину