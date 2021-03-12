МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Более половины россиян (63%) готовы сменить место работы, передает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса "Работа.ру". Эксперты рассказали, сколько россияне готовы одолжить до зарплаты

Чаще других специалистов желают уволиться представители сферы охраны (69%) и работники в области торговли (68%). Столько же сотрудников сферы транспорта (68%) готовы сменить текущее место работы.

В строительстве недовольны своей работой 64%. Сменить место работы или профессию также готовы по 62% респондентов из ресторанного бизнеса и промпроизводства.

В финансовой сфере текущая должность не устраивает 57%. Среди медработников в желание поменять место работы признались 55%. В сфере образования о готовности уволиться заявили 53% участников, а в области маркетинга и рекламы — 52%.

Наименьшая доля (50%) специалистов, готовых сменить работу, наблюдается в IT-направлении.

В исследовании всего приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.

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