ЛОНДОН, 12 мар — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Экспорт Великобритании в страны ЕС в январе сократился на 41% после завершения переходного периода по Brexit, а также действующего в стране национального локдауна из-за коронавируса, свидетельствуют данные британского Бюро национальной статистики (Office for National Statistics, ONS).

Общий экспорт Великобритании в первый месяц текущего года сократился на 19,3% из-за резкого спада поставок в страны ЕС, отмечается в отчете.

Импорт товаров, за исключением немонетарного золота и других драгоценных металлов, упал на 21,6%, импорт в ЕС сократился на 28,8%. Евростат улучшил оценку падения ВВП ЕС в четвертом квартале

В январе экспорт товаров из Великобритании в ЕС упал на 5,3 миллиарда фунтов стерлингов, а импорт — на 8,9 миллиарда фунтов стерлингов.

"Сокращение импорта товаров, за исключением немонетарного золота и других драгоценных металлов, в январе в основном наблюдалось в машиностроении, транспортном оборудовании и химикатах из ЕС, особенно в импорте автомобилей, медицинских и фармацевтических продуктов", — говорится в сообщении ONS. По данным бюро, показатели по сокращению импорта и экспорта в январе являются наихудшими с 1997 года, с тех пор как начался ежемесячный учет указанных показателей.

При этом статистическое бюро отмечает, что прошедший январь не был типичным месяцем с точки зрения статистики, поскольку на показатели влияли "временные факторы".

"Данные в этом бюллетене за январь 2021 года — первые данные о торговле после окончания переходного периода после выхода из ЕС, закончившегося 31 декабря. В дополнение к изменениям, с которыми столкнулась Великобритания после окончания переходного периода, в начале января 2021 года в Великобритании был введен еще один национальный локдаун", — пояснили в ONS.

Также на увеличение контраста сыграли данные за ноябрь и декабрь прошлого года, когда показатели британского импорта и экспорта росли в рамках подготовки к окончанию переходного периода по Brexit, отметили в ведомстве.

"Все это может способствовать снижению объемов торговли товарами в январе. Кроме того, в рамках новой системы некоторые данные об экспорте ЕС будут предоставляться несколько медленнее. В январских оценках экспорта будет небольшая разница, хотя маловероятно, что это повлияет на тенденцию движений в январе", — уточняется в сообщении. Также в ONS отметили, что в конце января показатели импорт и экспорт начали расти, что внушает оптимизм в отношении будущей статистики.

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