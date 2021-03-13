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Налогоплательщики в США начнут получать прямые выплаты в $1,4 тысячи
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Налогоплательщики США начнут получать прямые выплаты в 1400 долларов уже в субботу-воскресенье, сообщил Белый дом. Прямые выплаты включены в пакет стимулирования экономики на 1,9... ПРАЙМ, 13.03.2021
сша, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 13 мар — ПРАЙМ. Налогоплательщики США начнут получать прямые выплаты в 1400 долларов уже в субботу-воскресенье, сообщил Белый дом.
Прямые выплаты включены в пакет стимулирования экономики на 1,9 триллиона долларов, который одобрил конгресс и подписал президент Джо Байден.
Сумма в 1400 долларов полагается на каждого члена семьи, включая взрослых, детей и — впервые с начала пандемии — взрослых иждивенцев, например студентов или пенсионеров.
Таким образом, женатая пара с двумя детьми получит до 5600 долларов. До этого были проведены два раунда выплат, при которых такая же семья могла получить 3400 долларов и 2400 долларов соответственно, то есть третий пакет стал самым щедрым.
Деньги будут приходить в виде чеков или на специальные дебетовые карточки, выпущенные ранее.
При этом выплаты полагаются только тем налогоплательщикам, кто зарабатывает до 75 тысяч долларов в год на одного взрослого либо 150 тысяч на двоих работающих взрослых в семье. Таковых среди американских налогоплательщиков около 85%.
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