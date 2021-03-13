МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. В США в недрах аналитического центра "Атлантический совет" (в России признан нежелательной организацией) при НАТО "разгорелась война" из-за посвященной России статьи, пишет Politico. В Швеции признали преимущество России в случае масштабного конфликта

В материале двух старших экспертов Эммы Эшфорд и Мэтью Берроуза утверждается, что Вашингтону в отношениях с Москвой нужно "не уделять слишком много внимания теме защиты прав человека". Авторы также считают, что "демократизация в России не обязательно сыграет на руку внешнеполитическим интересам США".

После публикации материала, который критики сочли "пророссийским", 22 сотрудника аналитического центра заявили, что статья "не достигает своей цели", выразив несогласие с приведенными в ней выводами.

"Их статья основана на ложном представлении, согласно которому права человека и национальные интересы абсолютно не связаны друг с другом и что в основе политики США в отношении России, по сути, были и остаются проблемы прав человека", — говорится в заявлении.

"На самом деле предыдущие и нынешняя администрации стремились интегрировать наши ценности и другие национальные интересы. Мы, нижеподписавшиеся, не согласны с аргументами и ценностями, приведенными в статье и считаем ее неприемлемой", — добавили подписанты.

Один из тех, кто подписал это заявление, в беседе с порталом сообщил, что материал могли составить под влиянием пожертвований организации от миллиардера Чарльза Коха, который выступает за менее активное вмешательство США в дела других стран. Другой источник не согласился с этим утверждением, назвав его "возмутительным", так как "Атлантический совет", по его словам, не принимает пожертвования, которые обязывают его к "зависимой" аналитической деятельности.

Кроме того один из научных сотрудников организации заявил, что статья его коллег может "подорвать доверие к некоторым материалам, публикуемых Atlantic Council по российскому вопросу".

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