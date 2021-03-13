МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Международному партнерству ACT-Accelerator по обеспечению доступа к диагностическим средствам и препаратам от COVID-19 необходимо финансирование в размере 22,1 миллиарда долларов, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Врач объяснил, почему ковидные паспорта не будут эффективными

"На данный момент на ACT-Accelerator было выделено 11 миллиардов долларов, но мы по-прежнему сталкиваемся с дефицитом финансирования в размере 22,1 миллиарда долларов… Мы призываем страны в полном объеме профинансировать ACT-Accelerator как лучшую инвестицию в глобальное восстановление", — сказал глава ВОЗ на брифинге.

По его словам, чем дольше дефицит финансирования остается неликвидированным, "тем труднее это будет понять". Он отметил, что данная сумма составляет лишь малую долю от более чем 13 триллионов долларов. Такую сумму, по оценкам МВФ, на сегодняшний день страны с высоким уровнем дохода израсходовали на стимулирование экономики в период пандемии.

Международное партнерство ACT Accelerator было запущено 24 апреля 2020 года ВОЗ, ЕС, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Как пояснили в ВОЗ, речь идет о "глобальном партнерстве и сотрудничестве по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции".

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