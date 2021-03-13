2021-03-13T17:01:00+03:00
2021-03-13T17:02:48+03:00
2021-03-13T17:01:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210313/833228696.html
США расширили санкции против поставщиков Huawei
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Администрация президента США усилила ограничительные меры к фирмам-поставщикам комплектующих для компании Huawei Technologies Co Ltd, сообщила "РБК" со ссылкой на Reuters. США... ПРАЙМ, 13.03.2021
5g, санкции, huawei, торговая война, сша, новости, экономика, бизнес
https://1prime.ru/images/83322/85/833228515.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83322/85/833228515.jpg
https://1prime.ru/images/83322/85/833228514.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83322/85/833228514.jpg
https://1prime.ru/images/83322/85/833228502.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83322/85/833228502.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210128/832918235.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Администрация президента США усилила ограничительные меры к фирмам-поставщикам комплектующих для компании Huawei Technologies Co Ltd, сообщила "РБК" со ссылкой на Reuters.
США внесли поправки в лицензии на поставку компонентов, которые могут применяться в производстве смартфонов с поддержкой 5G.
Сообщается, что это может сорвать уже заключенные контракты фирм-поставщиков с Huawei.
Huawei внесена в американский торговый черный список с 2019 года. США обвиняют компанию в шпионаже на спецслужбы КНР.
Ранее СМИ сообщали, что Huawei может снизить производство смартфонов почти вдвое