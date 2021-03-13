МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Администрация президента США усилила ограничительные меры к фирмам-поставщикам комплектующих для компании Huawei Technologies Co Ltd, сообщила "РБК" со ссылкой на Reuters.

США внесли поправки в лицензии на поставку компонентов, которые могут применяться в производстве смартфонов с поддержкой 5G. Американские санкции обрушили поставки Huawei

Сообщается, что это может сорвать уже заключенные контракты фирм-поставщиков с Huawei.

Huawei внесена в американский торговый черный список с 2019 года. США обвиняют компанию в шпионаже на спецслужбы КНР.

Ранее СМИ сообщали, что Huawei может снизить производство смартфонов почти вдвое