МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы РФ Юлия Шепелева рассказала об отборе людей для постановки на учет в новую налоговую инспекцию "для богатых", сообщило издание Vtimes. Речь идет об инспекции, созданной ФНС для контроля за налогами, поступающими от лиц, чей доход превышает 500 млн руб.

Сообщается, что в поле зрения могут попасть люди с меньшим доходом. Имущественный ценз не будет обязательным условием включения в новый список.

Например, если формальный доход человека меньше, а активы отданы на управление в трасты, можно попасть под проверку. На гражданина обратят внимание, если:

Доход составил 500 млн рублей, но не за год, а вообще. Причем не подряд. За какой период будут считать, не раскрывается. Если доход сократился, к примеру, из-за кризиса, налоговый контроль продолжится;

Есть контролируемые им компании за рубежом (КИК). С их прибыли человек должен платить налог 13-15%, либо фиксированный налог в 5 млн руб. Даже если бизнесмен зарабатывает меньше 500 млн;

Есть иностранные активы, такие как счета с крупной суммой денег. Сообщается, что, по сведениям консультантов, их клиентам уже приходили извещения о выездных проверках. Повод — информация об активах за рубежом. Глава ФНС раскрыл причину создания инспекции для работы с богачами

Помимо этого, Шепелева предупредила, что в будущем на учет новой инспекции могут начать ставить не отдельных лиц, а семьи. Таким образом, если совокупный семейный доход достиг 500 миллионов рублей, вся семья встает на особый налоговый учет.

Издание описало процедуру постановки. Вначале инспекция направляет запрос о доступе к данным человека, заинтересовавшего службу, по его месту жительства.

Местная инспекция в течение 5 дней передает требуемые сведения. Еще через 3 дня новая налоговая инспекция принимает решение о постановке или непостановке лица на особый учет.

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