МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Британские танки, остро нуждающиеся в модернизации, уступили бы российским в случае столкновения, следует из выводов, содержащихся в докладе комитета по вопросам обороны палаты общин парламента Великобритании "Устаревающие и уступающие: бронетанковый потенциал британской армии". СМИ узнало о разгоревшейся в "Атлантическом совете" "войне" из-за России

"С окончания холодной войны в конце 1980-х годов парки боевых машин армии характеризовался все большим устареванием и все большим сокращением числа (машин — ред). В 1990 году у Великобритании было 1200 основных боевых танков, сегодня — 227, и те что остались, нуждаются в срочной модернизации", — говорится в опубликованном 14 марта докладе, который насчитывает около 60 страниц и в котором неоднократно упоминается Россия.

Утверждает, что к "плачевному" состоянию танков привел ряд факторов: "нерешительность в отношении требований", "желание иметь новейшие (сырые) технологии" и нехватка финансирования программ. Кроме того, власти нацелены финансировать новые направления — кибер- и информационные войны.

При этом, отмечается в докладе, события 2014 года на Украине показали НАТО и Великобритании, что Россия сохраняет значительные бронетанковые силы, своевременно модернизируемые.

"Если бы британской армии пришлось сражаться с равным противником — подразумевается Россия — в Восточной Европе в ближайшие несколько лет, в то время как наши солдаты, несомненно, остались бы среди лучших в мире, они позорно были бы вынуждены пойти в бой с устаревающей или даже устаревшей бронетехникой — большей части от 30 лет и более — с плохой механической надежностью, серьезно уступая (противнику, вооруженному — ред.) более современными ракетными и артиллерийскими системами, при перманентной нехватке адекватной защиты с воздуха", — говорится в выводах к докладу.

Британские военные, по мнению авторов доклада, смогут рассчитывать на небольшое число машин нового поколения, поступающих в войска с задержкой.

Таким образом, российские танки, вероятно, "превзошли (т.е. победили)" бы британские в возможном столкновении.

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