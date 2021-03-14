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https://1prime.ru/state_regulation/20210314/833232341.html
Более 20 рейсов задержано в аэропортах Москвы
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Более 20 рейсов задержано в аэропортах Москвы в воскресенье, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". По информации на 16.45 мск во "Внуково" задержано пять рейсов, в... ПРАЙМ, 14.03.2021
аэропорт, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Более 20 рейсов задержано в аэропортах Москвы в воскресенье, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
По информации на 16.45 мск во "Внуково" задержано пять рейсов, в "Домодедово" — 12, в "Шереметьево" задержано также пять рейсов.