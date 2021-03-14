МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Более 20 рейсов задержано в аэропортах Москвы в воскресенье, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

По информации на 16.45 мск во "Внуково" задержано пять рейсов, в "Домодедово" — 12, в "Шереметьево" задержано также пять рейсов.