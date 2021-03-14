МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова ввести дополнительный налог для "подозрительно богатых" можно рассматривать лишь как приглашение к политическому диалогу, но не как действия депутата Госдумы, обдуманно предлагающего изменить Налоговый кодекс, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Ранее Зюганов в своем Telegram-канале высказался за введение в России повышенного налога на "подозрительно богатых". Эту идею он высказал в связи с предложением Минтруда ограничить детские выплаты для "подозрительно бедных" семей — с формально низкими доходами, но существенным имуществом. Эксперты ожидают резкого роста налоговых выплат в бюджет России

"Я думаю, что такие заявления можно расценить только как разве что приглашение к политическому диалогу, но не как обдуманные действия депутата, предлагающего реальные изменения в Налоговый кодекс", — сказал Рязанский.

Он напомнил, что налоговая политика состоит в создании экономических стимулов и ограничений, и действия государства в этой сфере должны быть выверенными, оправданными и абсолютно прозрачными.

"А налог на якобы имеющиеся подозрения в том, что кто-то подозрительно богат — это, конечно, заявления из обрасти политики, но никак не экономики и налоговой сферы", — отметил сенатор.

Рязанский добавил, что новые налоги в нынешней ситуации должны вводиться крайне аккуратно.

"Кроме того, у нас уже есть налог на сверхдоходы, и общество поддержало его введение, поскольку он был просчитан и было определено, что он пойдёт на определённую цель — лечение орфанных заболеваний", — напомнил он.

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