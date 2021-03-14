МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Расширение доступа Федеральной налоговой службы к банковской тайне не затронет добросовестных граждан, оно направлено против схем ухода от налогов, сообщает пресс-служба ФНС.

Ранее сообщалось, что налоговые органы РФ с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне. Сенаторы высказались о предложении ввести новый налог для богатых

"Данные изменения не направлены в адрес добросовестных налогоплательщиков, а вводятся для повышения эффективности риск-ориентированного подхода при проведении налогового контроля и предотвращения ущерба от недобросовестных налогоплательщиков, применяющих различные схемы для ухода от налогов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обмен данными о бенефициарных владельцах банковских счетов между странами-участниками международного соглашения, включая РФ, ведется уже несколько лет в рамках международных стандартов и автоматического обмена сведениями о счетах.

Налоговые органы и сейчас в рамках налоговых проверок имеют право направлять запросы в кредитные организации и получать необходимую информацию, уточнили в пресс-службе.

"ФНС России особо подчеркивает, что закон не предусматривают непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах, вкладах физических лиц. Режим получения таких сведений останется таким же, как сейчас – только при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) ФНС России при проведении налоговых проверок в отношении этих лиц либо истребования у них документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 НК РФ", — добавляется в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в соответствии со статьей 102 Налогового кодекса РФ все получаемые налоговыми органами сведения о налогоплательщиках составляют налоговую тайну и имеют специальный режим хранения и доступа.

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