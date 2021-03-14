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СМИ узнали, что огорчило Трампа больше, чем поражение на выборах
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Блокировка твиттер-аккаунта расстроила американского экс-президента Дональда Трампа больше, чем проигрыш на выборах, сообщили РИА Новости со ссылкой на издание Business Insider... ПРАЙМ, 14.03.2021
twitter, дональд трамп, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Блокировка твиттер-аккаунта расстроила американского экс-президента Дональда Трампа больше, чем проигрыш на выборах, сообщили РИА Новости со ссылкой на издание Business Insider.
"Я думаю, что блокировка в Twitter и отказ Ассоциации профессиональных игроков гольфа США (PGA of America) проводить турнир на его поле были, вероятно, были самыми худшими событиями, которые произошли с ним за последние четыре года", — заявила изданию племянница экс-президента Мэри Трамп.
Кроме твиттера, Трампа на разные сроки заблокировали в сервисах Facebook, Youtube, Instagram и в других. Формальной причиной стали заявления экс-лидера США по беспорядкам в Вашингтоне 6 января, когда протестующие ворвались в Капитолий.
Сообщается, что заявления Трампа некоторые интерпретировали как призыв к незаконным действиям. Трамп тогда назвал результат американских выборов сфальсифицированным.
Помимо этого, Мэри Трамп ранее написала книгу о бывшем президенте. Она называется "Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире".
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