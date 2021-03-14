МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Британское СМИ Sunday Times назвало Россию "самой большой угрозой" для Великобритании, сообщило "Эхо Москвы".

Уточняется, что об "опасности" России написано в комплексном "обзоре вопросов обороны, безопасности и внешней политики", на который ссылается издание Sunday Times. В Британии сравнили потенциал своих и российских танков

Как отмечает СМИ, Россия в документе упомянута как государство, связанное с «частыми агрессивными вторжениями» в воздушное и водное пространство Великобритании.

Помимо этого, Россия в обзоре представлена как страна, совершающая «убийства диссидентов на британской земле».

В обзоре делается вывод о том, что РФ является «враждебным государством».

Кроме того, в документе изложены планы Великобритании увеличить расходы на наступательный потенциал страны в киберпространстве в целях противодействия Китаю и России.

Сообщается, что упомянутый доклад представит 16 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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