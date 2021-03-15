МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Инициатива по введению налогового вычета на занятия спортом и, в частности, детским спортом, принесет семьям существенную экономию, такое мнение в беседе с РИА Новости выразила президент национального фитнес-сообщества Елена Силина. Сенаторы высказались о предложении ввести новый налог для богатых

Госдума в настоящий момент рассматривает законопроект о вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги. Ко второму чтению законопроекта подготовлена поправка, согласно которой налогоплательщик может также получать вычет за оплату занятий своих несовершеннолетних детей спортом.

"Мы, представители фитнес-индустрии, считаем эту инициативу определенной вехой в развитии сферы физической культуры и спорта. Впервые государство обозначило новый вектор – наряду со стимулированием развития детско-юношеского спорта в системе спортшкол и спорта высших достижений, внимание сконцентрировано на персонификации стимулов к занятиям спортом россиянами", — прокомментировала Силина.

Она напомнила, что данная мера будет весьма важной для клиентов фитнес-клубов, поскольку позволит одному человеку получить максимальный возврат составит 15600 рублей в год. "А если занимается семья – то сумма вычета возрастает пропорционально расходам, и получается существенная экономия для семейного бюджета", — подчеркнула собеседница агентства.

"Сегодня фитнес-отрасль работает с детьми с самого раннего возраста. Программы очень многогранны и позволяют гармонично развивать детей физически начиная с грудничкового возраста. Для родителей налоговый вычет станет дополнительным стимулом к систематическим занятиям их детей в фитнес-клубах и спортивных секциях", — полагает она.

Силина также рассказала, что сообщество обратилось в Российский футбольный союз для того, чтобы аккумулировать совместный опыт, чтобы эффективно развивать секции футбола и занятия фитнесом.