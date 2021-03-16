МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в феврале снизились на 3% по сравнению с январем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. Минэнерго США дало прогноз по мировому спросу на нефть на два года

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали снижения показателя только на 0,5% в месячном выражении. Падение объема розничных продаж в феврале стало максимальным с апреля 2020 года, когда показатель рухнул на 16,4%.

Динамика января при этом была пересмотрена — теперь министерство оценивает рост розничных продаж в 7,6% вместо 5,3%.

При этом объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в феврале снизился к январю на 2,7%. Этот же показатель января был пересмотрен до роста на 8,3% с предыдущей оценки роста на 5,9%.

Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.