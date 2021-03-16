2021-03-16T15:41:00+03:00
2021-03-16T15:44:31+03:00
2021-03-16T15:41:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210316/833245050.html
Розничные продажи в США в феврале резко снизились
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объем розничных продаж в США в феврале снизились на 3% по сравнению с январем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. Аналитики, опрошенные порталом... ПРАЙМ, 16.03.2021
розничные продажи, сша, новости, мировая экономика, экономика
https://1prime.ru/images/83224/86/832248684.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83224/86/832248684.jpg
https://1prime.ru/images/83224/86/832248683.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83224/86/832248683.jpg
https://1prime.ru/images/83224/86/832248682.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83224/86/832248682.jpg
https://1prime.ru/energy/20210309/833195879.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в феврале снизились на 3% по сравнению с январем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали снижения показателя только на 0,5% в месячном выражении. Падение объема розничных продаж в феврале стало максимальным с апреля 2020 года, когда показатель рухнул на 16,4%.
Динамика января при этом была пересмотрена — теперь министерство оценивает рост розничных продаж в 7,6% вместо 5,3%.
При этом объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в феврале снизился к январю на 2,7%. Этот же показатель января был пересмотрен до роста на 8,3% с предыдущей оценки роста на 5,9%.
Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.