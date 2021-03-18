МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении находится на пике или близка к нему, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.

"Что касается — на пике мы или нет. Мы либо на пике, либо близки к нему, вопрос в том, когда и насколько быстро мы с этого пика пойдем вниз, вот, что в настоящий момент нас беспокоит. Поэтому в ближайшие пару недель все покажем", — сказал Решетников.

Он отметил, что на замедление инфляции оказывает влияние высокая база прошлого года. "Но нам очень важно, чтобы мы увидели стабилизацию внешней среды. Потому что то, что мы сейчас имеем, то есть то, с чем мы боремся, имеет не внутреннюю природу, это не внутрироссийская природа всего этого, это все внешние вещи, на фоне стабилизации курса, но тем не менее цены растут, и мы должны учитывать это в наших решениях, и на это реагировать", — добавил Решетников. Рынок ОФЗ: заработать на инфляции

По оценкам министерства, инфляция в России в марте замедлится до 0,5-0,6% в месячном исчислении после 0,8% в феврале, в годовом — сохранится на уровне, близком к уровню февраля.

В феврале, по данным Росстата, инфляция в России в годовом выражении составила 5,7%.