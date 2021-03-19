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В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России
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Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, тенденция на снижение заболеваемости стала четко прослеживаться с конца декабря, заявила РИА Новости врач-инфекционист,... ПРАЙМ, 19.03.2021
коронавирус, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, тенденция на снижение заболеваемости стала четко прослеживаться с конца декабря, заявила РИА Новости врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Ситуация в России в настоящее время стабилизировалась. Число ежедневно регистрируемых случаев заболевания COVID-19 на протяжении уже 15 дней не превышает 11 тысяч в сутки, в основном находясь в пределах 9-10 тысяч. Причем тенденция на снижение заболеваемости стала четко прослеживаться с конца декабря прошлого года, когда ежедневное число заболевших почти достигло 30 тысяч в сутки", — сказала Пшеничная.
Она уточнила, что на это оказал влияние целый ряд факторов, таких как соблюдение рекомендованных мер предосторожности, широкая вакцинационная кампания, которая начала набирать обороты еще с конца прошлого года, наличие у части населения антител, приобретенных естественным путем.
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