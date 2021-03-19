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Годовая дефляция в Японии в феврале составила 0,4%
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Потребительские цены в Японии в феврале снизились на 0,4% в годовом выражении против дефляции в 0,6% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства... ПРАЙМ, 19.03.2021
япония, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии в феврале снизились на 0,4% в годовом выражении против дефляции в 0,6% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
В месячном выражении цены выросли на 0,1%. В январе был зафиксирован рост на 0,6%.
Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в феврале уменьшились в годовом выражении также на 0,4%, что совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFx. В месячном исчислении базовые потребительские цены в феврале выросли на 0,1%.
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