МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии в феврале снизились на 0,4% в годовом выражении против дефляции в 0,6% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Названы глобальные перемены, которые надвигаются в 2021 году

В месячном выражении цены выросли на 0,1%. В январе был зафиксирован рост на 0,6%.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в феврале уменьшились в годовом выражении также на 0,4%, что совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFx. В месячном исчислении базовые потребительские цены в феврале выросли на 0,1%.

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