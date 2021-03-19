ПЕКИН, 19 мар – ПРАЙМ. Китай обвинил США в нарушении протокола на встрече высокого уровня на Аляске и в неподобающем обращении с гостями, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на представителя делегации КНР на переговорах. Названы предвестники грядущей войны между Китаем и США

Встреча с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел КНР Ван И проходит в Анкоридже.

"Китайская сторона с искренними намерения прибыла по приглашению в Анкоридж для проведения стратегического диалога с США и готовилась в соответствии с согласованным ранее двумя сторонами протоколом. Однако американская сторона во время вступительного слова резко вышла за лимит времени с безосновательными атаками и обвинениями в адрес внешней и внутренней политики Китая, провоцируя конфликт. Это не этика обращения с гостями, это также не соответствует дипломатическому протоколу. Китайская сторона резко ответила на это", — приводит слова чиновника телеканал.

Встреча в четверг началась с резкой критики в адрес Китая со стороны Блинкена и Салливана, их собеседники дали на эти выступления развернутый ответ.

Позднее издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщило, что США обвинили КНР в "работе на публику" и нарушении протокола на встрече высокого уровня. По его словам, "китайская делегация со своей стороны, похоже, приехала с намерением работать на публику, сосредоточившись на публичных театральных и драматических жестах, а не на сути дела". По его словам, они согласились на короткие двухминутные заявления в начале со стороны каждого высокопоставленного чиновника, однако китайская нарушила протокол.

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