МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко освобождена от должности в связи с переходом на другую работу, сообщил кабмин. Минфин подготовил новые правила инвестирования средств ФНБ

Нестеренко пришла в Минфин в 1998 году на должность заместителя министра финансов – начальника Главного управления федерального казначейства. Пост первого замглавы Минфина заняла в октябре 2012 года.

"Первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко распоряжением правительства освобождена от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу", — говорится в сообщении.

"Татьяна Геннадьевна – профессионал высочайшего класса. Она внесла значимый вклад в укрепление финансовой системы страны, создание основ для успешного выполнения стоящих перед правительством стратегических задач", – прокомментировал премьер Михаил Мишустин, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что при участии Нестеренко и под ее непосредственным руководством были успешно реализованы масштабные проекты по реформе бюджетного процесса и развитию системы управления государственными финансами. За многолетний плодотворный труд ей объявлена благодарность президента России. Аналитики оценили устойчивость финансовой системы России

"Задел, который создала Татьяна Геннадьевна за время своей работы в министерстве финансов, будет в полной мере использоваться и в дальнейшем, в том числе для выстраивания эффективной бюджетной системы, отвечающей новым вызовам и требованиям", – сказал в свою очередь министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, после ухода из министерства Нестеренко продолжит заниматься проектами в финансовой сфере. "Убеждён, что опыт и знания такого эксперта, как Татьяна Геннадьевна, будут обязательно востребованы", – подчеркнул глава Минфина.

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