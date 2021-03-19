МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко освобождена от должности в связи с переходом на другую работу, сообщил кабмин.
Нестеренко пришла в Минфин в 1998 году на должность заместителя министра финансов – начальника Главного управления федерального казначейства. Пост первого замглавы Минфина заняла в октябре 2012 года.
"Первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко распоряжением правительства освобождена от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу", — говорится в сообщении.
"Татьяна Геннадьевна – профессионал высочайшего класса. Она внесла значимый вклад в укрепление финансовой системы страны, создание основ для успешного выполнения стоящих перед правительством стратегических задач", – прокомментировал премьер Михаил Мишустин, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что при участии Нестеренко и под ее непосредственным руководством были успешно реализованы масштабные проекты по реформе бюджетного процесса и развитию системы управления государственными финансами. За многолетний плодотворный труд ей объявлена благодарность президента России.
"Задел, который создала Татьяна Геннадьевна за время своей работы в министерстве финансов, будет в полной мере использоваться и в дальнейшем, в том числе для выстраивания эффективной бюджетной системы, отвечающей новым вызовам и требованиям", – сказал в свою очередь министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, после ухода из министерства Нестеренко продолжит заниматься проектами в финансовой сфере. "Убеждён, что опыт и знания такого эксперта, как Татьяна Геннадьевна, будут обязательно востребованы", – подчеркнул глава Минфина.
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