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Хуситы заявили о нанесении ударов по объектам Saudi Aramco
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Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене заявили в пятницу, что нанесли не менее шести ударов с помощью беспилотников по объектам саудовского... ПРАЙМ, 19.03.2021
saudi aramco, саудовская аравия, новости, мировая экономика, экономика, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ДОХА, 19 мар — ПРАЙМ. Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене заявили в пятницу, что нанесли не менее шести ударов с помощью беспилотников по объектам саудовского государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco в саудовской столице Эр-Рияде. С таким заявлением выступил в эфире подконтрольного хуситам телеканала "Аль-Масира" представитель вооруженных сил мятежников генерал Яхья Сариа.
"Мы объявляем о проведении военной операции шестого числа мусульманского месяца Шаабан, в результате которой удары с помощью шести беспилотников были нанесены по объектам компании Saudi Aramco, цели были поражены с предельной точностью", — сказал он.
При этом представитель хуситов призвал иностранные компании и гражданских лиц держаться подальше от военных целей и объектов жизнеобеспечения, которые "могут стать целями для наших сил".