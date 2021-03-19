МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Москва планирует расширять географию экспорта в Африку к югу от Сахары, сообщила журналистам заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анна Кузменко в ходе пресс-брифинга в МИА "Россия сегодня " после пленарного заседания в рамках Первого международного телемоста MOSCOW — AFRICA 2021. Власти сократили поддержку экспортеров масла и сахара

"Если говорить о результатах 2020 года, то в число стран — лидеров по несырьевому неэнергетическому экспорту вошёл Алжир. Доля экспорта из Москвы в Алжир составила 44% от всего экспорта столичного в африканский регион. На втором месте находится Египет, доля 27%… я вижу, очень большой потенциал для развития. Мы сейчас присутствуем в основном только на севере Африки, и наше особое внимание сегодня на расширение географии нашего экспорта в африканский регион к югу от Сахары", — сказала Кузменко.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в 2020 году экспорт Москвы в Африку вырос на 7,1% в сравнении с 2019 годом и составил 2,37 миллиарда долларов США.

На промышленный экспорт пришлось 1,44 миллиарда долларов США, на экспорт продукции АПК – 0,93 миллиарда долларов США. Особенный рост отмечается в экспорте сельскохозяйственной продукции, в 2020 году он составил почти 70%. Среди импортеров столичных товаров 49 стран – подавляющие большинство стран континента.

Читайте также:

Власти рассказали, как сдерживается экспорт ключевых товаров