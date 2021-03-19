МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. ЦБ не исключает, что программа заимствований РФ в 2021 году будет сокращена, но на уровень дефицита бюджета и инфляцию это не повлияет, заявила в ходе брифинга глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина рассказала, будут ли монеты в 50 рублей и банкноты в 10 тысяч

"Появилась информация, что, возможно, будет сокращение плана заимствований, но насколько мы понимаем,… уровень дефицита при этом не изменится, он просто будет профинансирован не столько за счет заимствований, сколько за счет остатков, связанных с превышением ненефтегазовых доходов в прошлом году плана. С этой точки зрения влияние на инфляцию оно нейтральное, если дефицит не меняется", — сказала она.

Набиуллина добавила, что Банк России не видит выраженных рисков для финансового рынка РФ, но на случай появления таковых у него есть инструменты для их купирования.

"Мы делаем регулярные обзоры финансовых рисков, анализируем внешние и внутренние факторы. Главная наша задача — отслеживать заблаговременно возможные такие риски, и у нас есть весь инструментарий для того, чтобы действовать", — сказала она.

"Каких-то выраженных рисков на настоящий момент мы не видим", — подчеркнула она.

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