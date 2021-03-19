МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Банк России может рассмотреть вопрос об ужесточении регулирования выдачи ипотеки, говорится в сообщении регулятора. Это произойдет, если цены на жилье продолжат расти. Набиуллина констатировала пик инфляции в России

"В 2020 году цены на недвижимость на первичном рынке выросли на 12%. В случае дальнейшего продолжительного ускоренного роста цен на недвижимость Банк России для поддержания качества ипотечных кредитных портфелей банков может рассмотреть в будущем вопрос об ужесточении <…> мер по ипотечным кредитам", — сказано в сообщении.

Льготную ипотеку под 6,5% ввели прошлой весной в качестве антикризисной меры. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку. В июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых.

На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась к концу года до 7,36%, а граждане нарастили долги по кредитам на жилье до рекордных 9,1 триллиона рублей.

Ажиотажный спрос на кредиты вкупе с низким предложением привел к росту цен на недвижимость: сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке.

Набиуллина уже отмечала, что повышение цен к январю уже съело весь эффект от снижения ключевой ставки.

Поэтому антикризисную льготную ипотеку необходимо сворачивать, а доступность жилья в стране необходимо обеспечивать адресными мерами — поддержкой заемщиков в регионах и молодых семей.

При этом дальнейшее снижение ставки против рыночного тренда чревато рисками пузыря, заявила РИА Новости председатель Банка России.

Помимо этого, ЦБ сообщил о росте долгов россиян по ипотечным и потребительским кредитам.

Средний уровень долговой нагрузки по необеспеченным потребкредитам в четвертом квартале 2020 года вырос до 62% с 61% кварталом ранее, по ипотеке — до 56% с 54%, говорится в сообщении.

"Банки в целом сохраняют стандарты кредитования. Средний уровень долговой нагрузки физических лиц по вновь выданным необеспеченным потребительским кредитам в четвертом квартале 2020 года составил 62% (в третьем квартале — 61%)", — сообщил регулятор.

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